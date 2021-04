Ligação ferroviária Covilhã-Guarda vai ser retomada 12 anos depois

Depois de 12 anos com a circulação suspensa, a ligação Covilhã-Guarda vai ser retomada. As obras de modernização do troço já estão concluídas e decorrem agora os ensaios para que tudo fique operacional. A reabertura está prevista para final de abril.

Falta saber a que preços, em que horários e que tipo de comboios vão por aqui passar. Contactada pela SIC, a CP remete para mais tarde essas informações sobre o serviço que vai ser prestado aos passageiros quando o troço da Linha da Beira Baixa for reaberto à circulação comercial.