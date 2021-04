Militar da GNR salva mulher de carro que caiu ao rio Mondego

Uma mulher que estava presa no interior de um carro que caiu ao rio Mondego, no concelho de Nelas, foi salva por um militar da GNR.

A viatura embateu contra o gradeamento da ponte sobre o rio Mondego, em Póvoa de Luzianes, e acabou por cair da ponte.

O oficial encontrava-se de férias, a passar pelo local, quando se apercebeu do sucedido. Com o auxílio de três populares, retirou a mulher do veículo e trouxe-a para a margem.

A mulher de 52 anos estava consciente, mas foi transportada para o hospital local onde ficou sob observação médica.