Detido suspeito de homicídio de um jovem deficiente em Pardilhó

A Polícia Judiciária de Aveiro deteve um homem suspeito de homicídio de um jovem deficiente que estava desaparecido desde o início da semana. O corpo da vítima foi descoberto dentro de um poço em Pardilhó.

A confissão do suspeito permitiu localizar o corpo do jovem de 26 anos no interior de um poço agrícola, em Pardilhó. O motivo não foi avançado pela Polícia Judiciária de Aveiro, mas ao que a SIC apurou, o rastreamento da localização do telemóvel da vítima foi determinante para a investigação.

O suspeito, já detido, alegadamente empurrou a vítima para dentro deste poço situado a cerca de 50 metros de uma estrada que dá acesso à Ribeira do Mourão numa zona relativamente isolada.

O jovem residente em Válega diagnosticado com um atraso na capacidade mental, tinha saído de casa na passada terça-feira e não voltou a dar notícias. Os familiares com quem vivia tentaram por todos meios localizar o seu paradeiro.

O detido, um pedreiro de 35 anos de idade, vai ser ouvido por um juiz esta segunda feira.