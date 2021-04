Moinhos estão a ganhar nova vida em Penacova. Moleiro ensina segredos do ofício a padeiro

Em Penacova há moinhos de vento antigos que estão novamente a moer cereais para fazer pão.

Arménio Pereira, o moleiro de 68 anos, conhece todos os segredos da profissão. Desde a engenharia de aproveitar o vento que nem sempre aparece, até à escolha do cereal. E agora partilha saberes ancestrais, de um tempo onde o parco espaço no moinho era dividido com um burro.

Já o aprendiz de moleiro, é no entanto mestre e proprietário de uma padaria que está na família há século e meio.

Já plantava o trigo e agora a ideia foi aprender todo o ciclo artesanal do pão, para que o saber da moagem tradicional não se perdesse.

Este é uma aposta na área educativa e turismo, mas também para proteger um ofício.