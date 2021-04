Surf Terapêutico promove inclusão social

O dia ficou marcado pela sessão de encerramento do primeiro semestre da "Onda Social". Um projeto que envolve crianças e jovens em risco até aos 14 anos que são sinalizadas pelos psicólogos dos agrupamentos de escolas de Matosinhos e pelos serviços sociais da Câmara.

O objetivo é aliar a prática de Surf a benefícios terapêuticos e mudanças comportamentais positivas.

Ao fim de seis meses, no âmbito escolar já é possível avaliar mudanças na interação entre colegas e com professores. As mudanças estão também a ser a nível do relacionamento com os familiares e aumento de confiança e auto-estima.

De 6 em 6 meses, são criados novos grupos com cerca de 60 alunos de cada que semanalmente em turmas de 12 têm aulas de Surf na Praia de Matosinhos.

A iniciativa é financiada pelo programa Portugal inovação social, tem o apoio da câmara de Matosinhos e vai ter a duração de 3 anos envolvendo vários alunos do 2º ciclo das escolas do concelho.