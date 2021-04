Plataforma digital permite marcar funerais online

A plataforma nasceu em plena pandemia, numa altura em que todos os dias se fala muito de morte. Surgiu para facilitar todo o processo de tratar de um funeral: é uma intermediária entre quem fornece os serviços fúnebres e quem os procura.

Online desde outubro, a "Funeral Booking" permite que as funerárias mostrem todos os serviços e produtos disponíveis e que os clientes comparem e escolham ao pormenor, o que pretendem para o funeral.

Com sede no Centro Empresarial de Santa Maria da Feira, a "Funeral Booking" já agrega quase uma centena de agências funerárias. Através da plataforma é também possível marcar consulta com uma psicóloga, especializada no apoio ao luto.

O setor está habituado a trabalhar em pequenas agências, à porta fechada e presencialmente. Para a Associação Nacional de Empresas Lutuosas a transparência é uma das maiores vantagens da "Funeral Booking".

Em Inglaterra, uma plataforma semelhante de marcação de funerais já representa 40% do mercado. Em Portugal, a "Funeral Booking" está apenas a abrir caminho para uma forma mais tecnológica de tratar da morte.