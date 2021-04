Tempestade de granizo causa estragos nos pomares de cerejeira do Fundão

A repentina tempestade com chuva e granizo causou estragos na produção agrícola do concelho do Fundão, sobretudo nos pomares de cerejeiras.

O mau tempo afetou as localidades da Póvoa de Atalaia, Soalheira, Castelo Novo, Alpedrinha e Vale de Prazeres na zona sul do concelho.

A queda de granizo e a chuva intensa durou apenas meia hora, mas foi o suficiente para destruir a produção em vários terrenos e provocar ainda danos em equipamentos.

A autarquia está a fazer um levantamento dos prejuízos que deverão rondar os 2,5 milhões de euros.