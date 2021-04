As instalações da Câmara de Vila Real de Santo António estão hoje a ser alvo de buscas pela Polícia Judiciária (PJ).

A presidente do município, Conceição Cabrita, terá sido detida por suspeitas do crime de corrupção. Em causa está um negócio de imobiliário em Monte Gordo. Terá sido vendido um imóvel a uma empresa por valores abaixo do mercado.

Segundo a TVI, terão sido feitas mais três detenções.