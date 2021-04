O Governo anunciou esta quarta-feira apoios no valor de mais de 10 milhões de euros para o setor da caça.

O apoio vai servir para ações de monitorização da fauna, medidas de salvaguarda sanitária e para ajudar as entidades que gerem as zonas cinegéticas nas despesas com a melhoria dos habitats.

A Federação Nacional de Caça diz que o investimento há muito que é devido, só lamenta que ainda não tenham sido tomadas medidas concretas para ajudar o setor face aos prejuízos em tempos de pandemia.