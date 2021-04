O caminho que se segue vai ser muito trabalhoso", avisa Presidente da República

O Presidente da República, que falou esta quarta-feira ao país, no âmbito da nova renovação do estado de emergência, aprovada no Parlamento, lembrou que, apesar de o desconfinamento criar uma sensação de "alívio definitivo", o caminho que se segue vai ser muito trabalhoso.

"Mais complicado que os números da economia é a situação das pessoas. É fundamental ter a noção de que o que ficou e fica nas suas cabeças e nas suas relações com os outros pesa muito. As situações dramáticas dos idosos. Agora que vacinados já podem receber visitas e sair. As marcas na vida pessoal, familiar e profissional de todos, com crises (...). As desorientações em milhares de estudantes (...)", afirma Marcelo.

"Quero pedir-vos ainda mais um esforço para tornar impossível o "termos de voltar atrás", para que o estado de emergência caminhe para o fim, para que o desconfinamento possa prosseguir sempre com segurança", disse.

Renovação do estado de emergência

PSD, CDS, PS, PAN e a deputada não inscrita Cristina Rodrigues votaram a favor da renovação do estado de emergência, PCP, PEV, Chega, Iniciativa Liberal e a deputada Joacine Katar Moreira votaram contra e o Bloco de Esquerda absteve-se.

A votação de hoje foi idêntica à que se verificou nas seis anteriores renovações do estado de emergência, aprovadas no Parlamento e decretadas pelo Presidente da República desde 13 de janeiro.

O período de estado de emergência atualmente em vigor termina às 23:59 desta quinta-feira, 15 de abril. A renovação terá efeitos entre as 00:00 de 16 de abril e as 23:59 de 30 de abril.

Esta terça-feira, o Presidente da República submeteu ao Parlamento a renovação do estado de emergência, para permitir medidas de contenção da pandemia.

Na semana passada, Marcelo Rebelo de Sousa expressou o desejo de que esta "fosse a última renovação do estado de emergência, coincidindo com o fim do mês de abril".

Covid-19. Governo prepara um "justo equilíbrio" entre desconfinamento e medidas restritivas

O ministro da Administração Interna afirmou esta quarta-feira que o Governo vai adotar na quinta-feira "um justo equilíbrio" entre desconfinamento e medidas restritivas, ou de suspensão do processo de reabertura, nas zonas mais atingidas pela covid-19.

Esta referência ao Conselho de Ministros de quinta-feira, em que será anunciado o conjunto de atividades que poderão reabrir a partir de segunda-feira, no quadro da terceira de quatro etapas do plano do Governo de desconfinamento, foi feita por Eduardo Cabrita momentos antes de o parlamento aprovar por ampla maioria a renovação do estado de emergência por novo período de 15 dias.

Segundo Eduardo Cabrita, na quinta-feira, "com base em toda a informação científica disponível até ao último momento, o Governo não deixará de adotar um justo equilíbrio entre a vontade e necessidade de desconfinamento e a absoluta determinação de medidas restritivas ou de eventual pausa e suspensão no processo de reabertura onde tal seja necessário".