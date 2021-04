Obra de expansão do metro de Lisboa arranca esta quarta-feira

A obra de expansão do metro de Lisboa, com a construção da linha circular, arranca esta quarta-feira.



A linha verde terá uma ligação entre o Cais do Sodré e o Rato, e vão ser criadas duas novas estações, uma em Santos e outra na Estrela, o que representa mais dois quilómetros de rede.



Segundo o Correio da Manhã, o Governo quer que o tempo de espera entre metros seja de três minutos e meio.

Esta obra de expansão do Metro de Lisboa representa um investimento superior a 210 milhões de euros e deverá terminar daqui a três anos.

No próximo ano, deverá começar a expansão da linha vermelha, que vai ligar São Sebastião a Alcântara, e que terá quatro novas estações de metro: Amoreiras, Campo de Ourique, Infante Santo e Alcântara.