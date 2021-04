Parlamento debate e vota renovação do estado de emergência

A Assembleia da República debate e vota esta quarta-feira o 15.º diploma do estado de emergência em Portugal.

O período de estado de emergência atualmente em vigor termina às 23:59 desta quinta-feira, 15 de abril. Esta renovação terá efeitos entre as 00:00 de 16 de abril e as 23:59 de 30 de abril.

Esta terça-feira, o Presidente da República submeteu ao Parlamento a renovação do estado de emergência, para permitir medidas de contenção da pandemia.

Na semana passada, Marcelo Rebelo de Sousa, que fala hoje às 20:00 ao país, expressou o desejo de que esta "fosse a última renovação do estado de emergência, coincidindo com o fim do mês de abril".