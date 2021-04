Quatro crianças feridas devido a queda de poste em escola de Arouca

Quatro crianças ficaram hoje feridas, uma com gravidade, após a queda de um poste de telecomunicações na Escola EB1 de Mansores, no concelho de Arouca, revelou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.

O acidente aconteceu por volta das 12:50, quando a estrutura em madeira caiu sobre alunos que se encontravam na parte exterior do estabelecimento de ensino.

"Três crianças apresentavam ferimentos ligeiros e foram transportadas para o Hospital São Sebastião, em Santa Maria da Feira, e uma outra ficou ferida com mais gravidade, seguindo para o Hospital São João no Porto", informou fonte do CDOS de Aveiro.

No apoio ao socorro estiveram bombeiros de Arouca, acompanhados por equipas médicas e autoridades policiais.