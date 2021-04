Quatro crianças feridas em queda de poste de madeira na escola primária de Mansores, Arouca

As crianças faziam o caminho da escola Serra da Vila para a cantina, mesmo em frente e foi precisamente, quando faziam esse pequeno trajeto que caiu um poste de madeira que estava no recinto.

Quatro crianças, com idades entre os sete e os nove anos, ficaram feridas. Três de forma ligeira, foram depois observadas no hospital de Santa Maria da Feira. Duas tiveram alta ainda durante a tarde desta quarta-feira.

A quarta criança que sofreu ferimentos mais graves seguiu para fazer exames no hospital de São João no Porto. A criança internada no Hospital de São João, no Porto, estava ao final desta quarta-feira, ainda em exames e avaliação médica - estável, com prognóstico reservado.

A GNR também esteve no recinto da escola e vai averiguar o que terá provocado a queda do poste.