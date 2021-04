Criança atingida por poste de madeira em Arouca sofreu lesões graves e continua internada no Porto

Duas das crianças atingidas esta quarta-feira por um poste em Arouca continuam internadas. As outras duas tiveram alta ainda durante o dia de ontem.

O poste de madeira caiu num recinto junto à escola de Mansores, quando as crianças passavam no recreio.

A criança que inspira mais cuidados está internada no Hospital de São João no Porto. O aluno, de 9 anos, sofreu lesões graves, confirma o hospital. Está estável e em observação e deverá ficar internado mais alguns dias.

A estrutura caiu quando as crianças passavam, à hora de almoço, entre o edifício da escola e a cantina da EB1 Serra da Vila, em Mansores, Arouca.

Quatro alunos com idades entre os 7 e os 9 anos ficaram feridos. Duas crianças tiveram alta ainda na tarde de quarta-feira e já regressaram à escola.

Uma terceira continua internada, por precaução, no hospital de Santa Maria da Feira, com queixas e algumas dores. Deverá ter alta até ao final do dia.

O poste de madeira e outros cinco que estavam no local foram retirados pouco depois do acidente. No recinto esteve a GNR de Arouca, que está a investigar as causas.

Ainda não é claro a quem pertence o espaço onde se deu o acidente, se à Câmara de Arouca ou se à junta de freguesia de Mansores.

A autarquia já fez saber que estão em conjunto a averiguar as causas da queda da estrutura para apurar responsabilidades.