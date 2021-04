O presidente do Governo Regional da Madeira assegura que a coligação com o CDS está estável.

Miguel Albuquerque reage assim à Grande Reportagem, que a SIC emitiu esta quarta-feira, no Jornal da Noite.

A reportagem de investigação revela que o empresário César do Paço, um dos financiadores do Chega, fez um empréstimo, sem juros, de quase 30 mil euros ao CDS madeira, parceiro do PSD no governo do arquipélago.

O CDS-Madeira só devolveu essa verba depois de ter sido questionado pela SIC.