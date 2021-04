Já começaram as matrículas escolares e há novidades

Começaram esta quinta-feira as matrículas escolares dos alunos do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo para o próximo ano letivo e á novidades no processo.

Pela primeira vez, as matrículas dos alunos que se mantêm no mesmo ciclo renovam-se automáticamente. No entanto, há excepções: caso haja uma alteração nos encarregados de educação, sempre que seja pedida transferência de escola ou mudança de curso ou percurso formativo.

Também continuam a precisar de matricular-se os estudantes que vão frequentar o 1º, o 5º, o 7º e o 10º anos, ou seja, os alunos que iniciam um novo ciclo em setembro.

Até 14 de maio podem ser feitas as inscrições para o 1º ano do ensino básico e também do pré-escolar. De 18 e 30 de junho é o período para matrítulas do 8º ao 12º ano e de 10 a 16 de julho vão ser feitas as admissões para alunos do 2º ano ao 7º.

Todos os processos podem ser concuídos, preferencialmente, através do Portal das Matrículas.