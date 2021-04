PSP de Aveiro está a formar novas patrulhas de bicicleta

A PSP de Aveiro está a formar novas patrulhas que se deslocam de bicicleta. Exige um treino especial desde o tiro à transposição de obstáculos.

Os agentes estão quase a concluir a formação e em breve estarão a pedalar contra o crime.

Candidataram-se por preferirem o patrulhamento de proximidade e por já terem prática no uso da bicicleta.



As aulas práticas e as provas realizam-se no perímetro do estádio de Aveiro.

Com este curso, a PSP de Aveiro deverá reforçar as quatro patrulhas cicláveis que tem operacionais com sete novos elementos.