Recluso que fugiu da prisão de Caxias sofre de doença psiquiátrica

Um recluso internado no estabelecimento prisional de Caxias fugiu esta quinta-feira à tarde. Vários agentes perseguiram o homem que fugiu, a pé. Neste momento, ainda se encontra a monte.

O recluso, de 31 anos, é considerado inimputável devido a doença psiquitátrica. Já estava internado no Hospital Prisional de Caxias há alguns meses, por furto e violência doméstica.

Estaria a capinar ervas no exterior sob vigilância quando, aproveitando um momento de distração do guarda prisional, se evadiu, com a enxada que utilizava.