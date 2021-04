O prazo para a limpeza de terrenos no âmbito da gestão das faixas de combustível para defesa da floresta foi prolongado até dia 15 de maio.

Ainda falta um mês para o prazo terminar, mas as autoridades estão no terreno a fazer a sensibilização. As coimas para pessoas coletivas podem ir dos 3 mil aos 120 mil euros.

A SIC acompanhou uma destas equipas, em Leiria.