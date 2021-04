Ministério Público pede levantamento da imunidade parlamentar de 10 deputados

O Ministério Público pediu que seja levantada a imunidade parlamentar para constituir como arguidos 10 deputados.



Estes deputados terão usado moradas diferentes das que efetivamente usavam como local habitual de residência para receberem subsídios de deslocação mais altos por parte da Assembleia da República. Em causa está o crime de peculato.

O Observador diz que além de Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, que já renunciou ao mandato, também deverão ser constituídos arguidos Pedro Roque, Duarte Pacheco, Paulo Neves e Carla Barros do PSD. Já do PS sob suspeita estão Elza Pais, Nuno Sá e Fernando Anastácio. Do CDS, é João Almeida quem está a ser investigado.

De acordo com Sandra Cunha, o Ministério Público pediu o levantamento da sua imunidade parlamentar "para ser constituída arguida na sequência da identificação de discrepâncias nas moradas" que indicou ao Parlamento entre 2017 e 2018. A bloquista diz que essas discrepâncias foram esclarecidas "oportunamente", no momento