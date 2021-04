Morreu homem atingido por queda de muro em Vila Nova de Gaia

O homem atingido esta sexta-feira pela queda de um muro de uma obra em Vila Nova de Gaia acabou por morrer no local, revelou à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores de Gaia.

Assistido no local após o acidente ocorrido pelas 17:46, o trabalhador da obra foi sujeito a manobras de reanimação que não surtiram efeito, acabando o óbito por ser declarado no local, acrescentou a fonte.

O acidente ocorreu na Rua da Alegria, em Gulpilhares, após o muro da vivenda em construção ceder depois de o portão ter batido com força à passagem de um camião, declarou a fonte.

O homem, com idade entre os 50 e 60 anos, era um dos trabalhadores que se encontrava no exterior da obra, tendo sido o único atingido pela queda do muro, acrescentou.

No local, para além dos Sapadores de Vila Nova de Gaia estão o Bombeiros de Valadares, a Polícia Municipal de Gaia e a PSP, num total de 21 operacionais apoiados por sete viaturas.