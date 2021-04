Recluso que fugiu do hospital prisional de Caxias passou noite nas imediações da cadeia

Foi capturado pela PSP o recluso que tinha fugido do hospital prisional de Caxias, no dia anterior. O homem, de 31 anos, é considerado inimputável e já estava detido há alguns meses por furto e violência doméstica.

A SIC sabe que o indivíduo arrombou uma das casas existentes junto ao hospital prisional de Caxias, que estaria fechada e abandonada. Fez uma fogueira para se aquecer.

Acabou por ser detido às 10:40 desta sexta-feira pelo Grupo de Intervenção de Segurança Prisional (GISP) que o entregou, de seguida, à PSP de Oeiras. O homem estava descalço, com uns panos à volta dos pés, e não ofereceu resistência.

O homem tem 31 anos e é considerado inimputável. Estava internado no hospital prisional de Caxias, na unidade de psiquiatria. Foi detido no início do ano por furto e violência doméstica. Até quinta-feira, teve sempre um comportamento exemplar na cadeia e nada fazia prever que tentasse fugir.

A fuga acontece às 15:30 desta terça-feira. O homem aproveitou o facto de não haver nenhum guarda prisional nas oito torres de vigia da prisão para escapar. As autoridades lançaram uma caça ao homem, que acabou com a detenção na sexta-feira de manhã.

A Direção-Geral dos Serviços Prisionais já abriu um processo interno de averiguação, para apurar responsabilidades. Estão a ser analisadas também as imagens de videovigilância da prisão.