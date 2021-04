Dois detidos em Faro com artefactos pirotécnicos antes de jogo com o Sporting

A PSP deteve dois homens por posse de droga e artefactos pirotécnicos na noite de sexta-feira, junto ao Estádio São Luís, em Faro, momentos antes do início de um jogo de futebol, foi divulgado este sábado.

Em comunicado, a PSP adianta que as detenções ocorreram no âmbito do dispositivo policial mobilizado para garantir a segurança do jogo entre o Farense e o Sporting, tendo sido identificado um jovem de 17 anos com artigos pirotécnicos.

Já os detidos, de 22 e 35 anos, foram detetados em "flagrante e aquando da deflagração de artefactos pirotécnicos", refere a nota, acrescentando que um deles tinha "cerca de 25 doses de haxixe", que foram "igualmente apreendidas".

Pouco depois, foi intercetado também em "flagrante" um jovem de 17 anos que se preparava para utilizar artefactos de pirotecnia. Após a sua apreensão e análise, a PSP concluiu que "poderá enquadrar-se numa infração contraordenacional."

Aquela força policial indicou que para garantir a segurança do evento desportivo instalou, no terreno, um dispositivo que envolveu diversas valências.

Entre elas, o serviço de patrulha, trânsito, investigação criminal, fiscalização de armas e explosivos, segurança privada e equipas de prevenção e reação imediata, bem como o corpo de intervenção da Unidade Especial de Polícia e elementos da Unidade Metropolitana de Informações Desportivas ('spotters').

Depois de "detidos, identificados e elaborados os procedimentos processuais" foi restabelecida a liberdade aos dois homens, que devem comparecer em tribunal na segunda-feira às 10:00, conclui a nota.

