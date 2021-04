Extraditado para Cabo Verde homem que matou agente da PSP em 2005 na Amadora

O homem que matou um agente da PSP em 2005 no bairro da Cova da Moura foi extraditado para Cabo Verde após cumprir 17 anos de prisão, informou este sábado o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Em comunicado, o SEF explica que o homem foi extraditado na sexta-feira num voo do Aeroporto Internacional de Lisboa com destino à Cidade da Praia, capital de Cabo Verde, de onde é natural.

O cidadão cabo-verdiano cumpriu em Portugal 17 dos 23 anos de prisão a que tinha sido condenado pelo homicídio do agente da PSP Irineu Diniz, ocorrido em 2005 no bairro da Cova da Moura, no concelho da Amadora, em Lisboa.

Na sequência desta extradição, que foi acompanhada por inspetores da recém-criada Unidade de Terceira Linha da Direção de Fronteiras de Lisboa, o homem ficará impedido de entrar em todo o espaço Schengen durante os próximos 10 anos.

O agente Irineu Jesus Gil Diniz, solteiro, de 33 anos, foi atingido mortalmente por vários disparos de arma automática e de caçadeira quando seguia num carro patrulha da PSP que circulava na madrugada de 17 de Fevereiro de 2005 no bairro da Cova da Moura.

O tiroteio causou ainda ferimentos ligeiros ao agente da PSP Nuno Miguel Saramago.