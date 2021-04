Financiamento do CDS Madeira. Partido mantém confiança política a Rui Barreto 

O CDS-Madeira renovou a confiança política a Rui Barreto, mas o líder dos centristas tem agora uma queixa no Ministério Público, apresentada pelo PS, na sequência da reportagem da SIC sobre o dinheiro de César do Paço transferido para as conta pessoais de Barreto e do seu círculo mais próximo.

O partido trocou a sede por um hotel onde os membros da comissão política ouviram as explicações de Rui Barreto sobre os 30 mil euros transferidos em 2019 por César do Paço. Ao fim de várias horas e depois um voto de confiança, Barreto apareceu para deixar claro que fica tudo como está.