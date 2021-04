Arroz doce ecológico é servido em taças comestíveis

O arroz doce é uma imagem de marca na região do baixo Mondego, em particular no concelho de Montemor-o-Velho. Uma associação vende esta sobremesa, mas com uma inovação amiga do ambiente. É servido numa taça também ela comestível.

O segredo está mesmo nesta massa: feita de farinha de arroz a que se juntam mais alguns ingredientes antes de ser colocada manualmente nas formas que depois vão ao forno para cozer.

Enquanto isso o arroz doce já não tem segredos para quem o cozinha de olhos fechados e com os truques que o deixam a fazer crescer água na boca.

O objetivo começou por ser angariar verbas para fazer face a algumas despesas da instituição e, rapidamente, se tornou num negócio que querem sustentável ambientalmente. Talvez por isso as encomendas para a produção que se faz uma vez por mês até aumentaram.

Todos os meses estão a vender cerca de 60 quilos de arroz doce. Mais que aumentar a produção, o grande objetivo é eliminar totalmente o plástico que ainda é usado nalguns recipientes e também nas colheres.