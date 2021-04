Dino Parque da Lourinhã reabre portas com muitas surpresas

A paixão é mais forte e atravessa fronteiras – quer pela descoberta ou pela investigação. A experiência da Lourinhã é única na área da paleontologia.

Victor Lopez tem 26 anos e é natural de Espanha. Ainda era estudante e já sabia que na Lourinhã havia algo diferente e único para descobrir. Atualmente é preparador de fósseis.

As informações que recolhe são fundamentais aos trabalhos de investigação. E cada peça analisada pode contar mais que uma história.

Fora dos laboratórios, as famílias podem explorar uma aventura pela história dos dinossauros. As portas reabriram na semana passada, na sequência do plano de desconfinamento

A experiência, na Lourinhã, está novamente disponível, com preços acessíveis e com toda a segurança.