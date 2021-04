Governo anuncia investimento de 20 milhões parar travar poluição no Nabão

O Ministro do Ambiente diz que quer travar a poluição do rio Nabão com um investimento de cerca de 20 milhões de euros pretende modernizar as condutas da ETAR de Seiça, em Tomar.

Nos últimos meses, o rio Nabão tem sido repetidamente afetado por descargas poluentes. A principal causa vem sendo atribuída à estação de tratamento de Seiça, no concelho de Ourém. Desde o início destas descargas que a autarquia Tomarense vem reclamando a intervenção do Ministério do Ambiente.

O Ministro do Ambiente e da Transição Energética afirmou que, ainda este ano, serão tomadas medidas para a resolução do problema. Em causa está um investimento de mais de 19 milhões de euros para a modernização das condutas desta ETAR.

Esta intervenção da Tejo Ambiente, com o apoio do Governo, permitirá reduzir em cerca de 80%, os focos de poluição no concelho. Fica ainda por solucionar os focos proveniente de lagoas e depósitos, também apontados como poluentes do rio Nabão.