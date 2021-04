Santarém oferece vouchers para promover consumo local

Foi lançada uma campanha para apoiar o comércio local de Santarém, através da entrega de vouchers no valor de 10 euros. Os cidadãos podem levantar o voucher e usufruir do vales em lojas e serviços aderentes do concelho.

Mais de 130 estabelecimentos já aderiram e, a pouco e pouco, Santarém vai ganhando a vida que perdeu, no último ano. Fruto do trabalho conjunto do município e da associação de comércio, este projeto teve início a campanha "Santarém Local, onde comprar é Especial".

Qualquer pessoa pode levantar um voucher como este, num limite diário de levantamentos. Cada um vale 10 euros e só pode ser gasto em espaços aderentes.

A campanha começou com 2 mil vales de compras e, menos de uma semana depois, o sucesso da iniciativa já obrigou a mudanças.

Até 5 de junho, Santarém terá portas abertas, se as condições o permitirem, para dar o justo apoio ao comércio de rua, um dos mais afetados pela crise do último ano.