Acidente na A1. Colisão entre duas viaturas faz dois feridos e condiciona circulação perto de Alcanena

A circulação na Autoestrada do Norte (A1) está condicionada desde as 8:00 de hoje no sentido Norte-Sul perto de Alcanena, Santarém, devido a uma colisão entre um veículo pesado e outro de mercadorias que causou dois feridos.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém disse à Lusa que os feridos estavam às 8:45 a ser assistidos e avaliados no local.

"Ainda não sabemos o estado dos feridos que estão a ser assistidos no local. A A1 não está cortada. O trânsito está a fazer-se pela via da esquerda", disse à Lusa fonte do CDOS.

Às 08:45 estavam no local 17 operacionais, com o apoio de sete veículos.

A A1 liga Lisboa ao Porto.