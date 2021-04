Câmara Municipal de Lisboa alvo de buscas

A Unidade de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária esteve, durante a manhã desta terça-feira, a realizar buscas em instalações da Câmara Municipal de Lisboa.

As buscas decorreram nas instalações municipais no Campo Grande e nos Paços do Concelho.

Em comunicado, a autarquia refere que as buscas "resultaram de várias denúncias, incluindo participação ao Ministério Público", relativas a processos urbanísticos como a Operação Integrada de Entrecampos e também às obras da Segunda Circular, canceladas pelo município, e à requalificação da piscina da Penha de França.

O município assegura que "facultou toda a documentação e prestou toda a colaboração" ao Ministério Público e à PJ.

O processo é dirigido pelo departamento do Ministério Público de Lisboa.