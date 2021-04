Camisola autografada por Miguel Oliveira leiloada para levar saúde a quem mais precisa

A Associação Dignitude lançou em abril, do ano passado, o "Fundo Emergência abem: covid-19", que pretende garantir o acesso a medicamentos prescritos a quem não tem capacidade financeira para os adquirir.

Maria de Belém, embaixadora do projeto, em entrevista à Edição da Manhã da SIC Notícias, explica que o "acesso aos medicamentos" fica "facilitado por via deste apoio". E é "através dos parceiros locais" que a associação chega aos beneficiários, que "conhecem bem as dificuldades que se vivem no terreno".

O piloto português Miguel Oliveira juntou-se ao projeto ao oferecer uma camisola autografada, que será leiloada. E assim nasceu a iniciativa "Camisola Solidária".

Para participar no leilão, é preciso aceder à plataforma digital eSolidar e apresentar uma licitação. A oferta mais alta ganha uma camisola autografada por Miguel Oliveira e ao mesmo tempo que contribuiu para levar saúde a quem mais necessita. O leilão decorre entre 12 e 26 de abril.

O "Fundo Emergência abem: covid-19" conta com 47 Câmaras Municipais, Juntas de Freguesias, Cáritas, Misericórdias e Instituições Particulares de Solidariedade Social, responsáveis por referenciar os cidadãos em situação de carência socioeconómica, apoiando-os no acesso aos medicamentos.