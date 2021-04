As FP-25 começaram há exatamente 41 anos com uma operação de rebentamento de petardos em todo o país e a distribuição de um manifesto. O objetivo era claro e assumido: derrubar o regime. Em sete anos assinaram mais de 200 ações violentas e mataram 17 pessoas.

Um jovem advogado acaba de lançar um livro para recordar um processo judicial que acabou com uma polémica amnistia e, sobretudo, para que não sejam esquecidas as vítimas do terrorismo dos anos 80.