O Governo vai negociar com a Altice um prolongamento do contrato do SIRESP por mais seis meses.

A notícia é avançada pelo Diário de Notícias, que diz que o Ministério da Administração Interna vai reunir-se esta terça-feira de urgência para discutir uma renegociação com a operadora.

O atual contrato com a Altice termina no final de junho, data em que o país ficaria sem uma rede para comunicações de emergência, utilizada pelas autoridades em situações de socorro como os incêndios.

Durante os seis meses da renovação, o objetivo do Governo é testar um novo modelo de comunicações de emergência, que decorre da reforma da Proteção Civil, para no final deste prazo ser aplicado em pleno.

Só no ano passado, a empresa que gere o SIRESP teve um prejuízo de dois milhões de euros, o que representa um aumento de 53% em relação aos prejuízos registados em 2019.

