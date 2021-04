Mobilidade dos portugueses atingiu pico esta 2.ª feira e chegou a níveis anteriores à pandemia

A nova fase do desconfinamento fez com que, na segunda-feira, fosse atingido um pico de mobilidade no país. Em média, segundo a PSE, a semana arrancou com 70% da população a circular.

Os portugueses circularam tanto como antes da pandemia, no entanto, as distâncias percorridas têm sido mais curtas.

Já no sábado e no domingo, 60% da população saiu à rua. Desde outubro que não existia um fim de semana tão movimentado.

Nos acessos a Lisboa, já regressaram as filas nas horas de ponta.

A partir de Sintra, de Cascais ou de Odivelas, o trânsito até pode fluir para entrar na capital, mas já desapareceu a tranquilidade dos últimos meses.

Veja também: