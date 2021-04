Pobreza energética aumentou e afeta mais de dois milhões de portugueses

A pobreza energética em Portugal aumentou nos últimos três meses, devido à pandemia. Quase dois milhões de portugueses não têm como aquecer a casa no inverno e o número continua a subir.

Aumentou, por isso, o número de famílias a receberem apoio para pagar a contas do gás natural e da eletricidade.

As regras de acesso à tarifa social mudaram, no final do ano passado. Passou a ser permitido aplicar o subsídio a mais situações de insufiência social e económica.

Atualmente, mais de 55 mil pessoas recebem apoio na conta do gás, o que representa um aumento de quase 60% desde dezembro do ano passado. É a maior subida de sempre.

Na eletricidade, a subida não é tão expressiva: é de 5% a nível nacional, o que significa que há perto de 753 mil pessoas a usufruirem desta ajuda.

A Tarifa Social da Eletricidade é aplicada a nível nacional aos clientes mais vulneráveis economicamente. É no Norte do país que mais pessoas beneficiam desta ajuda.

Os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia revelam que é nas grandes cidades que há mais benificários da Tarifa Social da Energia.