Pai de Valentina condenado a 25 anos de prisão. Madrasta condenada a 18 anos e 9 meses de cadeia

O pai de Valentina, a menina morta em Peniche no ano passado, foi condenado à pena máxima de 25 anos de prisão: 22 anos pelo crime de homicídio qualificado, três por violência doméstica e 18 meses por profanação de cadáver.

A madrasta, Márcia Monteiro, recebeu uma condenação de 18 anos e nove meses de prisão.

A leitura do acórdão do processo decorreu esta tarde no auditório da Batalha.

Durante as alegações finais, o Ministério Público (MP) de Leiria pediu 25 anos de prisão para o pai e para a madrasta.

O MP, que acusou o pai, Sandro Bernardo, e a madrasta de Valentina dos crimes de homicídio qualificado e de profanação de cadáver, em coautoria, garantiu que os "arguidos a mataram".

Segundo o relatório da autópsia citado pelo MP, a morte de Valentina deveu-se a uma "contusão cerebral com hemorragia subaracnóidea".

O casal escondeu o corpo da Valentina numa zona florestal, na serra d'El Rei (concelho de Peniche), e combinou, no dia seguinte, alertar as autoridades para o "falso desaparecimento" da criança.

Para o MP, pai e madrasta deixaram Valentina "a agonizar, na presença dos outros menores, indiferentes ao sofrimento intenso da mesma", não havendo dúvidas de que a madrasta colaborou na atuação do pai sem promover o socorro à menor ou impedindo as agressões.