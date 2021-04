Homem mordido por víbora-cornuda sai dos cuidados intensivos

O homem que foi mordido por uma víbora-cornuda no seu jardim, em Santa Margarida (Constância), teve esta quinta-feira alta da unidade de cuidados intensivos do Hospital de Abrantes, onde deu entrada em estado grave na terça-feira, informou fonte hospitalar.

"O senhor está bem e a situação clínica está a evoluir favoravelmente, depois de lhe ter sido administrado ontem [quarta-feira] ao final da tarde um antiveneno (antídoto), pelo que esta manhã saiu dos cuidados intensivos e regressou à enfermaria", onde continua em observação, disse à Lusa fonte do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), que gere as unidades hospitalares de Abrantes, Tomar e Torres Novas, todas no distrito de Santarém.