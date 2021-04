Mulher de 49 anos sofre ferimentos graves após queda em poço de elevador em Moura

Uma mulher de 49 anos sofreu esta quinta-feira ferimentos graves depois de ter caído no poço de um elevador nas instalações de uma empresa de enchidos do concelho de Moura (Beja), disseram fontes da GNR e dos bombeiros.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta por volta das 08:30, ocorreu numa empresa da zona industrital de Safara, no concelho de Moura.

A fonte da GNR adiantou que se tratou de um acidente de trabalho, pelo que foram chamados ao local inspetores da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), que estão a investigar as causas da queda.

Segundo a mesma fonte, a mulher, de 49 anos, funcionária da empresa que se dedica à produção de enchidos, caiu de uma altura de cerca de cinco metros para o interior do poço do elevador.

A vítima foi resgatada pelos bombeiros do poço do elevador e, posteriormente, transportada num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o Hospital de São José, em Lisboa, adiantou a fonte da GNR.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Moura, a Cruz Vermelha Portuguesa, a GNR e o INEM, num total de 12 operacionais, apoiados por cinco veículos, incluindo uma ambulância de suporte imediato de vida (SIV), e um helicóptero.