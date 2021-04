Acidente na A1 faz cinco feridos 

A colisão entre um camião e um veículo ligeiro, ao quilómetro 54 da A1, fez esta sexta-feira cinco feridos, dois dos quais graves.

Uma das vítimas estava encarcerada.

Os feridos graves foram transportados para o Hospital São José, em Lisboa.

O acidente correu no sentido Sul-Norte, entre Aveiras e Cartaxo. O alerta foi dado às 20:49.

A autoestrada está cortada e circula-se apenas pela berma.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa, No local, estão quatro corporações de bombeiros do Alenquer, Alcoentre, Cartaxo e Azambuja, Brisa, e Viaturas Médicas de Emergência e Reanimaçãodo Hospital de Vila Franca de Xira e do São José, em Lisboa.