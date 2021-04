CDS apresenta candidato autárquico mais jovem. Tem apenas 20 anos

O CDS-PP apresentou esta sexta-feira Mário Bettencourt Amaro como candidato à Câmara de Alenquer nas próximas autárquicas, sendo o mais jovem cabeça de lista do partido nestas eleições, em coligação com o Nós Cidadãos, Aliança, PPM e PPT.

Mário Bettencourt Amaro, 20 anos, é o "exemplo de quem não depende da política para viver, ter interesses ou receber contrapartidas, mas que está na política para defender as suas ideias", afirmou o presidente do partido, Francisco Rodrigues dos Santos, na apresentação do candidato.

O líder centrista destacou a "equipa intergeracional" que acompanha Mário Bettencourt Amaro, unindo a experiência dos mais velhos à irreverência dos mais novos, considerando que os eleitores vão ver no candidato "alguém de confiança para arejar o sistema político em Alenquer e cortar com interesses instalados".

Mário Bettencourt Amaro prometeu uma "candidatura diferente e alargada", capaz de "apresentar ideias, objetivos e soluções para problemas que existem e que têm de ser resolvidos".

Se for eleito, disse, terá como prioridade avançar com um plano de desenvolvimento económico para este concelho do distrito de Lisboa, com medidas como o alívio da carga fiscal, a desburocratização e a criação de uma escola politécnica, para contrariar a "estagnação" do concelho.

Outros pilares da sua candidatura passam pela democracia direta, com a participação dos cidadãos nas assembleias, e pelo humanismo e coesão social, tendo avançado com medidas como o apoio ao emprego e à habitação para estrangeiros e um melhor planeamento urbanístico.

Na apresentação do candidato, o presidente da distrital de Lisboa, João Gonçalves Pereira, explicou que o partido recusou coligar-se ao PSD, depois de o candidato dos sociais-democratas, Nuno Miguel Henriques, ter "dito que o CDS-PP é um partido de extrema-direita".

Mário Bettencourt Amaro reside em Alenquer, é presidente da concelhia do CDS-PP desde setembro de 2020 e estudante da licenciatura de Engenharia Aeroespacial, do Instituto Superior Técnico.

O cabeça-de-lista do CDS-PP é o segundo a surgir na corrida autárquica em Alenquer, depois de Nuno Miguel Henriques pelo PSD.

Nas últimas eleições autárquicas, o PS ganhou a câmara municipal, conseguindo quatro mandatos, o PSD/CDS-PP dois e a CDU um.

Por lei, as eleições autárquicas têm de ser marcadas entre 22 de setembro e 14 de outubro.