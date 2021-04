PJ faz buscas em navio russo atracado em Viana do Castelo

A Polícia Judiciária (PJ) fez esta sexta-feira de manhã buscas num navio mercante de pavilhão russo atracado no porto de mar de Viana do Castelo, disse à Lusa fonte policial.

De acordo com a mesma fonte, o navio atracou no porto comercial de Viana do Castelo para descarregar material, sendo que a operação da PJ foi desencadeada na sequência de informações transmitidas por autoridades estrangeiras.

Outra fonte policial disse à Lusa que a operação conta com a participação do Grupo Cinotécnico da Unidade Especial de Polícia da PSP.