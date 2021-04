PS quer que trabalhador possa recusar teletrabalho sem precisar de justificação e sem ser penalizado

A iniciativa de estar em teletrabalho pode vir a surgir tanto da parte do trabalhador como dos patrões, mas só o empregador tem de explicar a eventual recusa, por escrito.

O Partido Socialista quer que qualquer trabalhador se possa recusar a estar em teletrabalho, sem precisar de justificação e sem poder ser penalizado.

O Governo decretou o teletrabalho obrigatório até ao final do ano, mas admite agora recuar, à medida que a pressão no hemiciclo aumenta.

No entretanto, os partidos vão avançando com propostas de regulamentação do trabalho à distância que são para manter no período pós-pandemia.

