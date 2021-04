25 de Abril dividido em dois desfiles onde couberam todos

No dia em que se assinalam os 47 anos da Revolução do Cravos, milhares de pessoas desceram a avenida da Liberdade, em Lisboa, para celebrar Abril e a liberdade. Pela primeira vez há dois desfiles, depois de uma polémica que envolveu a comissão promotora e o Iniciativa Liberal. Este partido decidiu organizar uma celebração autónoma.

O outro desfile foi organizado pela Associação 25 de abril, que regressou à Avenida da Liberdade depois de cancelado no ano passado. Contou com a presença da líder parlamentar do PS Ana Catarina Mendes, da coordenadora do Bloco de Esquerda Catarina Martins e do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa.

O secretário-geral do PCP respondeu à polémica sobre o desfile organizado pelo Iniciativa Liberal. Lembrou que a comissão promotora organiza o desfile do 25 de Abril há décadas e que a participação sempre foi aberta a todos e citou Zeca Afonso: "Seja bem-vindo quem vier por bem".

Várias centenas de pessoas percorreram também hoje várias ruas do Porto, no "Desfile da liberdade", saindo da Avenida Rodrigues de Freitas, junto ao antigo quartel da PIDE, rumo à Avenida dos Aliados, gritando "25 de abril sempre, fascismo nunca mais".