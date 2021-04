25 de Abril. Charles Michel e David Sassoli assinalam Revolução dos Cravos

Os presidentes do Conselho Europeu e do Parlamento Europeu assinalaram este domingo o 47.º aniversário do 25 de Abril com mensagens na rede social twitter em que destacam a derrota do fascismo e a celebração da democracia.

Charles Michel, o presidente do Conselho Europeu, convida o primeiro-ministro português, António Costa, a celebrar a democracia.

"Recordamos hoje a Revolução dos Cravos em Portugal, que marca o fim de quatro décadas de autoritarismo. Vamos celebrar a liberdade política e a democracia @antoniocostapm Feliz dia da Liberdade", escreve Charles Michel

David Sassoli, presidente do Parlamento Europeu, assinala a data com uma mensagem em português em que destaca a necessidade de trabalhar para preservar os direitos como a democracia e a liberdade.

"Hoje celebramos a Revolução dos Cravos que derrotou o fascismo em Portugal. Uma vitória para a democracia e para a liberdade. Trabalhamos todos os dias para preservar estes direitos, para os nossos cidadãos, para o nosso futuro. #25deAbrilSempre", escreveu David Sassoli.

Portugal celebra este domingo o 47.º aniversário da revolução que pôs termo a 48 anos de ditadura de que os ex-presidentes do Conselho Oliveira Salazar e Marcello Caetano foram os expoentes máximos.