Aguaceiros e granizo deixa 16 distritos em alerta

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alargou o aviso amarelo até às 21:00 deste domingo em 16 distritos de Portugal continental devido à previsão de aguaceiros que podem ser fortes, granizo e trovoada.

Bragança e Guarda são os únicos distritos do continente que não estão sob aviso do IPMA, segundo a informação publicada no 'site' do instituto.

Os restantes 16 distritos estão sob aviso amarelo desde as 11:00 deste domingo, que se prolonga até às 21:00 devido à previsão de "aguaceiros, que localmente podem ser fortes, de granizo e acompanhados de trovoada", refere o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

A Costa norte do arquipélago da Madeira também está sob este alerta até às 00:00 de segunda-feira devido à forte agitação marítima, com ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros.

O aviso amarelo é o terceiro mais grave da escala e significa que existem riscos para determinadas atividades.

Segundo informação da Autoridade Marítima Nacional (AMN), quatro barras marítimas estão hoje fechadas a toda a navegação e duas condicionadas, devido à previsão de forte agitação marítima.

A AMN refere que se encontram fechadas à navegação as barras de Vila Praia de Âncora, Esposende, Vila do Conde e Portinho da Ericeira.

A barra da Póvoa de Varzim está condicionada embarcações de calado superior a dois metros que apenas devem praticar a barra no período compreendido entre duas horas antes e até duas horas após a preia-mar.

Já a barra da Figueira da Foz está condicionada a embarcações de comprimento inferior a 11 metros.