Marcelo não falou da pandemia, mas as referências à guerra colonial foram elogiadas

Nas reações ao discurso do Presidente, houve críticas à falta de uma palavra sobre a crise provocada pela pandemia, mas a grande maioria dos partidos elogiou as referências à guerra colonial.

O PSD disse que continua disponível para consensos relativamente aos vários problemas do país, uma posição criticada pelo PS. Já o Bloco de Esquerda diz que se deve olhar para os mais fragilizados para construir o futuro.

André Ventura, único que não se levantou no final do discurso de Marcelo, diz que houve temas que faltaram ao discurso.

Numa cerimónia carregada de símbolos, Cristina Rodrigues protestou porque as regras do parlamento não permitem que os deputados não inscritos discursem no 25 de abril e o líder do CDS pegou na cor dos cravos para marcar um ponto.