Memórias resgatadas 

Um grupo de investigadores do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa está a desenvolver uma pesquisa sobre o património material e imaterial associado ao ensino e a escola em meio rural, em cinco concelhos do Pinhal Interior Sul.

A investigação centra-se no contato direto com as populações e em arquivos municipais.

A recolha de testemunhos que trazem à luz do dia os acontecimentos do passado, acabou por levar a equipa a focar-se também no tema da pneumónica, conhecida por gripe espanhola, que aconteceu de 1918 a 1919.

É também objetivo dos investigadores analisar, ainda que com a devida distância, as respostas que os municípios deram às populações durante a pneumónica comparando-as com as respostas que estão a ser dadas à Covid-19.

O trabalho académico pretende criar currículos de história local para o ensino básico e secundário, bem como organizar material histórico que possa ser utilizado na promoção do turismo cultural da região. A investigação está no terreno desde 2019 e a equipa conta em divulgar os resultados no primeiro trimestre do próximo ano.