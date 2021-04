Reforma na Justiça foi tema central nas cerimónias do 25 de Abril

A sessão solene do 25 de Abril começou este domingo com o discurso do Presidente da Assembleia da República. Ferro Rodrigues atacou os populismos e não deixou de falar em corrupção e na reforma da Justiça.



"Não é facil combater o discursos simplistas dos antidemocrata, mas sei que a democracia de abril é resiliente para resistir a esta investida e robusta o suficiente para a combater", disse o Presidente da Assembleia da República.

É perante o tempo de graves crises que pede consensos, um deles quanto ao tema da corrupção. Ferro Rodrigues que se melhorem as leis, sem que com isso se caia em erros.

"Os titulares de cargos políticos têm de participar e decidir para aperfeiçoar a legislação sobre elespróprio", afirmou.

No dia da liberdade, todos pediram uma reforma na justiça.